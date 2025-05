Nach der deutlich verpassten Aufstiegs-Relegation am Sonntag verlässt nicht nur Kapitän Andre Hoffmann die Fortuna, sondern auch sein Stellvertreter Marcel Sobottka. Hoffmanns Abschied wurde bereits am Sonntag verkündet, über den von Sobottka informierten die Düsseldorfer am Montag via Homepage.

Hoffmann und Sobottka haben mit Fortuna in der Bundesliga gespielt