Die Investitionen für die neue Spielzeit werden sich laut des Geschäftsführers Sport in Grenzen halten. " Wir werden auf jeden Fall was machen, das ist notwendig ", betonte Veh, " wir werden uns verändern, aber nicht großartig. " Man sei finanziell gesund, " aber wir haben kein überdimensionales Budget zur Verfügung. "

" Man kann so einen großen Verein nicht demokratisch führen "

Zu den Gerüchten über eine Verpflichtung von Waldemar Anton (22) von Hannover 96 meinte Veh nur: " Das ist ein interessanter Spieler. " Eine klare Meinung hat der FC-Manager zur Mitsprache und Demokratisierung im Profifußball: " Meine Meinung: Man kann so einen großen Verein nicht demokratisch führen. Wie soll das denn gehen? Am Ende muss jemand zuständig sein und die Entscheidungen treffen. Wenn zu viele Leute mitreden, die nicht aus dem Fußball kommen, ist das ein Problem. "

Paderborn und Berlin dürfen nicht siegen

Dass in Köln die Aufstiegs-Sektkorken bereits an diesem Wochenende knallen, ist eher unwahrscheinlich. Ein Sieg des FC gegen Darmstadt am Freitag (18.30 Uhr) ist die Voraussetzung. Außerdem dürften am Sonntag sowohl Union Berlin gegen den Hamburger SV als auch der SC Paderborn gegen Heidenheim nicht gewinnen (beide um 13.30 Uhr).

sid/WDR | Stand: 24.04.2019, 10:14