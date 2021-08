Bei seiner Analyse nach dem Spiel war Simon Terodde ebenso zielsicher wie auf dem Platz. " Das Ergebnis war sicher ein, zwei Tore zu hoch. Wir sind aber richtig viel marschiert, haben gut verteidigt und zum richtigen Zeitpunkt die Tore gemacht. Dieser glatte Auswärtssieg ist enorm hilfreich ", sagte der Doppel-Torschütze von Schalke 04 nach dem 3:0-Sieg bei Holstein Kiel. Und in dieser Aussage steckt so viel Wahres drin.

Terodde kann es auch als Schalker