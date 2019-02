Niederlage gegen Bochum, Niederlage in Berlin, Spielausfall in Aue - den Start in die Rückrunde der Saison hatte sich der 1. FC Köln sicher anders vorgestellt. Immerhin sind die FC-Profis jetzt ausgeruht für das Spitzenspiel gegen den aktuellen Tabellenzweiten FC St. Pauli am Freitagabend (8.2.2019). " Wenn wir gut in die Partie rein kommen und unsere Chancenverwertung verbessern, bin ich überzeugt, dass wir das Spiel gegen St. Pauli für uns entscheiden werden ", sagte der Sport-Geschäftsführer des FC, Armin Veh am Donnerstag (07.02.2019).