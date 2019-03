1. FC Köln: Präsident Werner Spinner tritt zurück

Mitglied des Mitgliederrat rückt auf

Bis zu den Neuwahlen im September wird nun satzungsgemäß ein Mitglied des Mitgliederrats in den Vorstand aufrücken. Mögliche Kandidaten sind der Vorsitzende Stefan Müller-Römer oder der Stellvertretende Vorsitzende Carsten Wettich.

Öffentliche Kritik von Armin Veh

Veh hatte am Sonntag öffentlich von internen, "wenig reparablen" Problemen berichtet und damit, ohne Namen zu nennen, Spinner unter Druck gesetzt. Das Verhältnis der beiden galt schon länger als gestört. Zum Bruch soll es gekommen sein, nachdem Veh nach der 2:3-Niederlage in Paderborn die Auswechslungen von Trainer Markus Anfang kritisiert hatte. Spinner empfand dies offenbar als unangebracht und merkte dies laut Medienberichten auch deutlich an.

Spinner verkündete nun seinen Rücktritt bei einer kurzfristig einberufenen Sitzung des Gemeinsamen Ausschusses, einem siebenköpfigen Vereinsgremium bestehend aus Vorstand, Mitgliederrat, Beirat und Aufsichtsrat. Die Mitglieder des Gemeinsamen Ausschusses haben laut Mitteilung "ihr Missfallen über Vehs Äußerungen ausgedrückt und ihm dies eindeutig mitgeteilt."

vs/dpa | Stand: 06.03.2019, 19:53