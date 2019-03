Terodde wieder einsatzbereit

Eine gute Sache hatte die verlängerte Pause für den FC. Torjäger Simon Terodde, gegen Bielefeld mit drei Treffern erfolgreich, hatte ausreichend Zeit seine Mandelentzündung auszukurieren und steht ebenso wieder zur Verfügung wie Rafael Czichos.

Kölns Coach lobte seinen ehemaligen Klub, der am Sonntag zu Gast in Müngersdorf ist: "Ich finde es toll, wie sich ein kleiner familiärer Verein weiter entwickelt. Sie sind stabil in der Zweiten Liga und können vielleicht auch oben angreifen", sagte Anfang , der die Kieler in der Vorsaison als Zweitliga-Aufsteiger überraschend auf Platz drei geführt hatte, dann aber in der Relegation zur Bundesliga an Wolfsburg gescheitert war. Vor dem 27. Spieltag hatte Kiel fünf Punkte Rückstand auf den dritten Platz.

