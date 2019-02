Der 1. FC Köln ist erstmals seit Oktober wieder zurück an der Tabellenspitze der 2. Fußball-Bundesliga. Der FC hat am Mittwoch (27.02.2019) das Nachholspiel bei Erzgebirge Aue mühsam mit 1:0 (1:0) gewonnen, für den Treffer des Tages musste eine Standardsituation herhalten. Marco Höger (35.) bekam im Gewühl nach einem Eckball den Ball an den Fuß und lenkte die Kugel ins Netz.

"Es war ganz gut, mal ein Spiel zu Null zu spielen, das nehmen wir gern mit", sagte FC-Trainer Markus Anfang. Allerdings hatte sein Team zunächst Glück, nicht früh in Rückstand geraten zu sein, Torwart Timo Horn zeigte starke Paraden. Allerdings vergab Köln dann bis zur Pause auch selbst gute Möglichkeiten, vor allem in Person von Simon Terodde.