Ungefähr eine Stunde vor Anpfiff macht er die ersten Schritte auf dem Rasen in Düsseldorf. Spieltag - das heißt auch: Erstmal den Rasen kontrollieren und den ersten kräftigen Atemzug in der Arena nehmen. Uwe Rösler packt sich seine Spieler, zieht sie zur Seite und spricht mit Ihnen. Ein lockerer Schnack. Abschließend ein beherzter Klopfer auf die Schulter.

"Für mich als Trainer ist Kommunikation enorm wichtig", sagt Rösler. Er steht nun nicht auf dem Rasen, sondern sitzt im Presseraum von Fortuna Düsseldorf. Seit einem Jahr ist er hier im Amt. Die Teetasse mit Fortuna-Logo steht vor ihm.

Also, von welchem Trainer hat sich der 52-Jährige was abgeguckt? "In meiner Spielerkarriere hatte ich viele Trainer. Speziell in der Zeit bei Manchester City. Und jeder Einzelne hat mir was gegeben. Otto Rehhagel, mein Trainer in Kaiserslautern, seine Führungsqualitäten, die Art und Weise, wie man mit Menschen umgeht, das war unglaublich."