Von den bisherigen elf Partien gegen die Schanzer hatte der MSV Duisburg nur ein einziges verloren. Das zwölfte Duell am Samstag (06.04.2019) stand unter besonderen Vorzeichen, denn sowohl Ingolstadt als Tabellenletzter mit dem neuen Trainer Tomas Oral an der Seitenlinie als auch der MSV als Vorletzter wollten mit einem Sieg wieder Anschluss an den Relegationsplatz herstellen.