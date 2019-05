Die Duisburger erkämpften sich in den Auswärtsspielen in Regensburg (1:1) und St. Pauli (0:0) jeweils einen Punkt, unterlagen dann aber dem direkten Konkurrenten Ingolstadt (2:4). Doch vor allem das wilde Nachholspiel gegen den Aufstiegsfavoriten aus Köln, als der MSV nach 2:4-Rückstand ganz stark zurückkam und in der Schlussphase noch ein 4:4 erkämpfte, nährte die Hoffnung der Fans auf ein Happy-End.