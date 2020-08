Spieler, Trainer und weitere Mitarbeiter seien am Montag erneut auf das Coronavirus getestet worden. Diese Tests seien negativ, so der Verein. Das Gesundheitsamt habe eine Freigabe erteilt, somit könne das Training am Dienstag wieder starten.

Das ursprünglich für diesen Tag geplante Testspiel gegen den SV Wehen Wiesbaden findet allerdings nicht statt. " Ebenso muss der für diese Woche geplante Media Day und das Shooting des Mannschaftsfotos verschoben werden ", teilte Fortuna Düsseldorf mit.

Zwei Spieler weiter nicht dabei

Die zwei Spieler, die am Freitag positiv auf das Corona-Virus getestet worden waren, sowie drei Kontaktpersonen werden bis auf Weiteres nicht am Trainings- und Spielbetrieb teilnehmen.