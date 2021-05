Trotz Sieg: Fortuna Düsseldorf verpasst Bundesliga-Aufstieg endgültig

Düsseldorfs Trainer Uwe Rösler veränderte seine Mannschaft nach dem 2:2 gegen Braunschweig drei Mal: Für Prib, Kranjc und Hennings kamen Klarer, Sobottka und Iyoha in die Startelf. Bei den Gästen aus dem Erzgebirge gab es dagegen einen Wechsel auf der Cheftrainerposition: Marc Hensel hat vor wenigen Tagen interimsweise übernommen. Zuvor hatten sich Aues bisheriger Cheftrainer Dirk Schuster und sein Assistent nach der 3:8-Niederlage gegen Paderborn krankgemeldet.

Düsseldorfer Doppelschlag zu Beginn

Fortuna Düsseldorf war von Beginn an die spielbestimmende Mannschaft, hatte mehr Ballbesitz und versuchte immer wieder über die Außenbahnen für Torgefahr zu sorgen. Bereits in der zehnten Spielminute war Düsseldorf damit erfolgreich: Eine Hereingabe von Felix Klaus konnte Aue zwar blocken, aber der Ball landete bei Shinta Appelkamp, der den Ball von der 16er Kante flach ins Tor schob.

Die Fortuna übte auch in der Folge weiter Druck auf Aues Defensive aus. Wieder kam der Ball über die Außenbahn in die Mitte. Aues Verteidiger Sören Gonther versuchte mit dem Kopf zu klären, verlängerte den Ball aber unglücklich an den zweiten Pfosten. Dort stand Marcel Sobottka, der aus kurzer Distanz nur noch einschieben musste (18.).

Danach zog Düsseldorf sich etwas zurück und ließ den Gästen mehr Raum. Aber Erzgebirge Aue nutzte dieses Angebot nicht und konzentrierte sich stattdessen ebenfalls auf das eigene Defensivspiel. So ging es mit dem 2:0 für Düsseldorf in die Pause. Zu diesem Zeitpunkt führte Düsseldorf alle wesentlichen Statistiken an: 5:1 Torschüsse, 55:45 Prozent Ballbesitz, 58:42 Prozent Zweikampfquote.