Paderborns Dennis Srbeny: Per Traumtor aus der Tor-Krise

Vergangene Saison noch Topscorer

In der vergangenen Spielzeit war Srbeny mit 20 Pflichtspieltoren noch Toptorschütze der Ostwestfalen. In dieser Saison war er erst am 21. Spieltag beim FC St. Pauli (2:2) erstmals erfolgreich. Die Tore gegen den HSV waren seine Saisontore drei und vier. "Ich bin happy für Dennis. Er hat einfach nie nachgelassen" , freute sich auch sein Trainer Lukas Kwasniok.

In Hamburg feierte Srbeny neben seinem Doppelpack auch noch ein Jubiläum, denn es war sein 100. Pflichtspiel für den SCP. "Das macht mich stolz, denn dieser Verein ist mir nach so langer Zeit ans Herz gewachsen" , so der gebürtige Berliner.

Durchbruch 2017

Schon 2017 feierte Srbeny in Paderborn seinen Durchbruch.Vom Regionalligisten BFC Dynamo wechselte Srbeny zum damaligen Drittligisten Paderborn. Und der Stürmer schlug sofort ein. In nur 15 Spielen traf Srbeny neun Mal und gab sieben Vorlagen. Damit hatte Srbeny entscheidenden Anteil am späteren Aufstieg des SCP - obwohl er nach der ersten Saisonhälfte gar nicht mehr für Paderborn spielte.

Denn der damalige englische Zweitligist Norwich City wurde auf Srbeny aufmerksam und kaufte den Stürmer für rund 1,5 Millionen Euro - viel Geld für einen Drittliga-Stürmer. Die Zeit in England war für Srbeny aber nicht erfolgreich. Zwar stieg Norwich 2019 mit Srbeny in die Premier League auf, der Deutsche kam über zweieinhalb Saisons aber nur auf 43 Einsätze (fünf Tore) und stand nur äußerst selten in der Startelf.

Wechsel zurück nach Paderborn

Also folgte im Januar 2020 der Wechsel zurück nach Paderborn und damit auch der Wechsel zu seinem einstigen Förderer Steffen Baumgart. "Ich habe mir alle verfügbaren Optionen angeschaut. Als Paderborn jedoch Interesse bekundet hat, war für mich sehr schnell klar, dass ich zusagen und zurückkehren möchte ", sagte Srbeny damals. Der SCP kämpfte mittlerweile in der Bundesliga gegen den Abstieg. Fünf Tore steuerte Srbeny in der Rückrunde noch bei, zum Klassenerhalt reichte es aber nicht.

Srbeny blieb aber auch in der 2. Bundesliga beim SCP und wurde von Baumgart nun auch in andere Rollen gesteckt. So lief Srbeny auch immer öfter als Zehner auf. Auch unter Kwansiok ändert sich seine Rolle stetig. In der Regel kommt er hinter den Spitzen zum Einsatz, manchmal aber auch auf der rechten Seite. Gegen den HSV war er dann wieder als Stoßstürmer im Einsatz, weil mit Felix Platte und Kemal Ademi beide nominellen Spitzen angeschlagen nicht von Anfang zur Verfügung standen. "Aber egal ob auf der Acht, Neun oder Zehn. Ich will einfach nur spielen" , sagt Srbeny selbst.

Ob Srbeny auch in der kommenden Saison für Paderborn spielen wird, ist noch unklar. Sein Vertrag läuft im Sommer aus. Doch die Chancen auf eine Verlängerung stehen gut. "Wir sind in guten Gesprächen, das passt alles. Ich gehe davon aus, dass in den nächsten Wochen eine Entscheidung verkündet wird" , sagte Srbeny selbst. "Meine Freundin und ich fühlen uns in Paderborn sehr wohl. Ich finde den Verein geil. Und es macht mir extrem viel Spaß, mit dieser Mannschaft auf dem Platz zu stehen."