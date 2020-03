Starker VfL-Start in Darmstadt

Der VfL hatte im Stadion am Böllenfalltor schon in der vierten Spielminute die große Gelegenheit zur Führung: Nach einem Konter über Jordi Osei-Tutu lief Danny Blum, Dreifachtorschütze aus der Vorwoche, frei auf das Tor der "Lilien" zu. Blums Schuss von der Strafraumgrenze striff nur knapp am rechten Pfosten vorbei.

Danach ergaben sich lange kaum Torchancen für beide Teams. Die Bochumer standen defensiv gut, Darmstadt kam durch Serdar Dursun (34.) und Fabian Holland (44.) lediglich zu zwei kleineren Chancen. Ansonsten neutralisierten sich beide Teams im ersten Durchgang über weite Strecken.