Quarantäne bei Fortuna Düsseldorf "weitestgehend aufgehoben"

Am späten Freitagabend war bekannt geworden, dass sich zwei Spieler des Bundesliga-Absteigers mit dem Corona-Virus infiziert hatten. Daraufhin ordnete das örtliche Gesundheitsamt für die gesamte Mannschaft sowie das Trainer- und Funktionsteam bis auf Weiteres häusliche Quarantäne an.

Das Ergebnis erhielt der Verein jedoch erst nach dem Testspiel gegen den Niederrhein-Oberligisten TSV Meerbusch (5:0) am selben Tag, wo beide Profis noch mitgewirkt hatten.

TSV Meerbusch trifft eigene Vorkehrungen

Christoph Peters, Sportlicher Leiter des TSV Meerbusch, erklärte am Samstag im Gespräch mit WDR.de: "Das Gesundheitsamt Rhein-Kreis-Neuss hat unsere Sportanlage in Lank geschlossen, alle für dieses Wochenende geplanten Spiele sind abgesagt worden." Die Anlage werde aktuell gereinigt. Er gehe davon aus, dass das Gesundheitsamt den Sportplatz nach der Abnahme am Montag wieder freigibt. Auf WDR-Anfrage teilte die Behörde mit, es lägen zum jetzigen Zeitpunkt noch keine weiteren Erkenntnisse vor.

Kontakt zwischen den beiden Teams habe es abseits des Platzes im Sinne des Schutzes vor Covid-19 nicht gegeben, die Fortuna habe laut Peters zwei eigene Kabinen zur Verfügung gehabt, die vorher und nachher gereinigt worden seien. Der TSV hat allerdings bereits ein Schreiben an die Behörden mit den Namen der direkten Gegenspieler der zwei positiv getesteten Düsseldorf-Profis verfasst.

Ohnehin habe sich die gesamte TSV-Mannschaft in eine fünftägige häusliche Quarantäne begeben. "Wir werden Montag und Mittwoch wieder testen. Sollte jemand positiv getestet werden, würde natürlich die häusliche Quarantäne fortgeführt werden" , erklärte Peters. Meerbusch startet bereits am 6. September in die Oberliga-Saison, eine längere Vorbereitungs-Zwangspause wäre ungünstig.

Enger Draht zwischen Fortuna und Meerbusch

Die gemeinsame Nachbearbeitung verlaufe mit Fortuna Düsseldorf nun sehr professionell, erklärte Peters: "Ich stehe mit der Fortuna-Führungsetage in engem Austausch. Sportvorstand Uwe Klein hat den TSV nach Bekanntwerden der positiven Ergebnisse auch unverzüglich informiert." Darüber hinaus wolle Fortuna Düsseldorf laut Peters freiwillig die enstandenen Kosten für die benötigten Covid-19-Tests am Montag und Mittwoch tragen.

Stand: 16.08.2020, 13:18