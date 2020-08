Zwei Coronafälle bei Fortuna Düsseldorf - gesamtes Team in Quarantäne

Gesamtes Team voerst in Quarantäne

Beide hatten am Mannschaftstraining und am Testspiel in Meerbusch teilgenommen. Der Verein erwarte zeitnah weitere Instruktionen vom Gesundheitsamt, schrieb die Fortuna. Dann werde entschieden, wann und in welcher Form die Vorbereitung auf die anstehende Saison in der 2. Bundesliga fortgesetzt werde.

Stand: 14.08.2020, 23:35