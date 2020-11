Ausgeglichene Liga, starker Zoller - Bochum darf wieder träumen

Da wäre zum einen der gute Start. Elf Punkte aus sechs Spielen bedeuten aktuell Rang zwei. Zum Vergleich: In der vergangenen Saison war der VfL zum selben Zeitpunkt nach drei Unentschieden und drei Niederlagen Vorletzter.

Ein Garant für diesen Höhenflug ist definitiv Stürmer Simon Zoller. Der 29-Jährige steuerte beim Tabellenletzten Würzburger Kickers den Siegtreffer zum 3:2-Auswärtserfolg bei und belegte damit einmal mehr seine Wichtigkeit für die Mannschaft. Insgesamt gelangen Zoller in der Liga bereits vier Tore und eine Vorlage. Hinzu kommt ein Treffer im Pokal.

"Ziemlich guter Haufen"

Doch Zoller ist eben nur ein Garant, und genau das macht die Bochumer in dieser Saison so gefährlich. Anders als in der Vergangenheit wirkt der Kader ausgewogen und auch in der Breite gut besetzt. Die Elf auf dem Platz gibt bislang ein homogenes Bild ab und ist deshalb für jeden Gegner äußerst schwer zu bezwingen.

Zu den spielerischen Elementen gesellen sich außerdem noch Eigenschaften wie Moral und Wille. Kurz: es passt derzeit einfach beim VfL. " Wir sind im Moment ein ziemlich guter Haufen und gewinnen solche Spiele dann am Ende eben auch mal dreckig ", sagte Zoller nach dem knappen Erfolg in Würzburg.

Echte Schwergewichte fehlen

Klar ist das alles nur eine Momentaufnahme, schließlich ist nach sechs Spieltagen noch kein Team aufgestiegen. Doch es gibt noch einen weiteren Grund, der Bochum Hoffnung macht. Die 2. Liga ist in diesem Jahr sehr ausgeglichen - echte Schwergewichte, wie etwa den VfB Stuttgart oder 1. FC Köln, sucht man vergebens. Der Hamburger SV gilt zwar bei vielen als Favorit, nach zwei verpatzten Aufstiegen müssen aber auch die Norddeutschen kleinere Brötchen backen.

Auch die Absteiger SC Paderborn und Fortuna Düsseldorf haben längst nicht den Etat, der einen direkten Wiederaufstieg garantiert. Zudem kämpfen beide Teams aktuell noch mit Startschwierigkeiten. So ist der Revierklub, der zuletzt in der Saison 2016/17 auf einem direkten Aufstiegsplatz stand, zumindest vorerst HSV-Jäger Nummer eins.

Bochum vor Wochen der Wahrheit

Ob das langfristig so bleibt, darüber dürften schon die kommenden Wochen Aufschluss geben, denn da warten gleich mehrere dicke Brocken auf die Bochumer. Zunächst empfangen sie die formstarke Spielvereinigung Greuther Fürth. Nach der Länderspielpause geht es dann zum Tabellenführer Hamburger SV, gegen den Bundesliga-Absteiger aus Düsseldorf und den punktgleichen Tabellennachbarn Holstein Kiel.

Danach wird man sehen, wo für die Reis-Elf die Reise hingeht. Der Trainer selbst will von Aufstieg noch nichts hören, sagte aber zumindest: " Wenn einer träumen will, kann er das tun. "

Stand: 02.11.2020, 12:26