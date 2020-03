Drei Treffer durch Danny Blum

13.807 Zuschauer sahen im Bochumer Stadion an der Castroper Straße eine spektakuläre Partie, in der Bochums Danny Blum gleich drei Treffer (6./9./49. Minute) gelangen, der erste davon per Foulelfmeter. Damit steht der 29-Jährige bereits bei elf Saisontoren. Jordi Osei-Tutu traf zudem für den VfL (65.).

Nach Osei-Tutus Treffer zum 4:2 verzögerte sich der Wiederanpfiff, weil Bochum-Fans ein beleidigendes Banner gegen 1899-Hoffenheim-Mäzen Dietmar Hopp zeigten.

Julius Biada schaffte mit seinem Doppelpack (13./45.) den zwischenzeitlichen Ausgleich zum 2:2 für den SVS, der durch zwei verwandelte Strafstöße von Kevin Behrens (85.) und Türpitz (90.+4) noch zum Remis kam.