VfL Bochum trennen noch zwei Punkte vom Aufstieg

Umso überraschender fiel dann die Führung für die Gäste. Jan-Niklas Beste flankte an den Fünfmeterraum, wo Andreas Albers per Kopf ins Eck des von Patrick Drewes gehüteten VfL -Tores traf (26.).

Robert Tesche sorgt für schnellen Ausgleich

Dass dieser Nackenschlag folgenlos blieb - was das Nervenkostüm der Bochumer betraf - hatten sie der schnellen Antwort durch Robert Tesche zu verdanken. Der zog nur drei Minuten später aus rund 25 Metern einfach mal ab und traf wie schon in den drei Spielen zuvor, in denen er insgesamt vier Tore erzielt hatte.

Tesche leitete auch die Führung der Hausherren ein. Seine Flanke in den Strafraum landete zwar nicht bei seinem Teamkollegen Simon Zoller, aber am Schienbein des Regensburgers Beste und vor dort im Tor.

Bochum nutzt Überzahl schnell zum 3:1

Die 2:1-Pausenführung verwaltete der VfL nach dem Seitenwechsel gut. Bitter nur, dass Losilla in der 53. Minute die zehnte Gelbe Karte sah und nun das nächste Spiel beim 1. FC Nürnberg verpasst. Für die Gäste kam es allerdings noch bitterer. Bei ihnen sah Benedikt Saller nach einem Foul an Gerrit Holtmann Rot (59.).

Die Überzahl nutzte der VfL nur zwei Minuten nach dem Platzverweis zum Ausbau seiner Führung. Robert Žulj bediente Holtmann, der in den Strafraum zog und zum 3:1 traf. Dieser Doppelschlag durch Rote Karte und drittes VfL-Tor bedeutete gleichzeitig den K.o. für die Gäste.

Žulj erhöht noch auf 4:1

Damit war allerdings noch nicht Schluss. Sollte der VfL die zwei fehlenden Punkte zum direkten Aufstieg nicht holen, könnte das Torverhältnis auch wichtig werden. Žulj und Silvère Ganvoula verbesserten dies mit ihren Treffern zum 5:1-Endstand.