Dresden nutzt Bochumer Abwehrschwächen

In der zweiten Halbzeit wurde Dynamo stärker und nutzte Abwehrschwächen des VfL eiskalt aus: Alexander Jeremejeff erzielte kurz nach der Pause das 1:0 für die Sachsen (47.), Moussa Koné erzielte nach einem Konter das zweite Gäste-Tor (63.).

VfL zeigt Moral

Die Bochumer gaben aber die Hoffnung nicht auf und kämpften: Danny Blum schoss das 1:2 in der 79. Minute. Anthony Losilla glich mit einem schönen Kopfballtor aus (85.). In den letzten Minuten der Partie entwickelte sich ein offener Schlagabtausch an der Castroper Straße: Ein weiterer VfL-Treffer vor den knapp 17.000 Zuschauern im Ruhrstadion schien möglich, es blieb aber beim 2:2.

Reis: "Viele gute Sachen gesehen"

"Die ständigen Rückstände machen die Arbeit natürlich nicht leichter. Aber die Art und Weise, wie die Mannschaft mit Rückschlägen umgeht, nötigt mir Respekt ab" , sagte Reis anschließend bei Sky: "Deshalb wäre es sehr schade, wenn wir heute nichts mitgenommen hätten." Insgesamt habe er "viele gute Sachen gesehen. Mir ist wichtig, dass die Mannschaft intakt ist. Und nun werden wir daran arbeiten, dass wir auch mal selbst in Führung gehen."

Es war nicht die erste Aufholjagd der Bochumer in der laufenden Saison: Beim 3:3 gegen Bielefeld hatte Bochum in dieser Saison schon ein 0:2 wettgemacht, beim 3:3 gegen den SV Wehen Wiesbanden - dem letzten Spiel unter Reis-Vorgänger Robin Dutt - sogar ein 0:3.