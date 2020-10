Rote Karte für Rizzuto

Nach 28 Minuten agierten die Bochumer dann in Überzahl. Rizzuto sah nach einem vermeintlichen Nachtreten gegen Novothny die Rote Karte von Schiedsrichter Nicolas Winter. In der Zeitlupe sah es jedoch so aus, als hätten sich die Schnürrsenkel der beiden Akteure verhakt. Ein Platzverweis, der noch für Gesprächsstoff sorgen wird.

Der VfL agierte nach dem Platzverweis noch dominanter, verpasste es aber, sich gute Gelegenheiten herauszuspielen. Weil der FC Erzgebirge offensiv nicht stattfand, ging es torlos in die Kabine.

Kurz nach der Pause hätte es eigentlich 1:0 für die Gastgeber heißen müssen. Simon Zoller kam nach einer Flanke freistehend aus fünf Metern zum Kopfball, doch Aues Torwart Martin Männel hielt seine Mannschaft mit einem spektakulären Reflex im Spiel. NAch 65 Minuten war es wieder Novothny, der den Ball aus zwölf Metern knapp am Tor vorbeischoss.

Zulj erlöst Bochum

Nach 74 Minuten dann die Erlösung für den VfL: Nach einer Hereingabe von Thomas Eisfeld kam es zu einem Durcheinander im Auer Strafraum. Am Ende landete der Ball bei Zulj, der die Kugel aus fünf Metern in linke Eck versenkte.

Bochum drängte im Anschluss auf die Entscheidung, die dann in der 82. Minute auch fiel. Danilo Soares schickte Danny Blum steil, der den Ball flach an den kurzen Pfosten flankte, wo Ganvoula den Ball wuchtig ins Tor schoss.

Für die Bochumer geht es nun am kommenden Sonntag mit einem Auswärtsspiel bei den Würzburger Kickers weiter.