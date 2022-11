Die NRW-Zweitligisten in der Bilanz: Quo vadis, NRW?

Düsseldorf: Verletzungsmisere und Rückrunden-Hoffnung

Genauso viele Punkte wie der SCP hat die Fortuna aus Düsseldorf auf dem Konto. Es ist ein ähnliches Fazit wie beim SCP: Es hätte mehr sein können, aber auch weniger. Die Niederlage gegen Kaiserslautern war unglücklich, erst in der Nachspielzeit fiel der entscheidende Gegentreffer. Doch wie schon Kwasniok bei den Paderbornern, zeigt sich der F95-Trainer Daniel Thioune optimistisch: "Wenn in der Rückrunde alle wieder da sind, greifen wir an. Dann werden wir mehr als 26 Punkte holen, um besser zu sein."

Wobei "alle wieder da" bei der Fortuna durchaus ein Stichwort in den Wochen vor der WM-Pause war. "Wir sind teilweise nur mit 14 Spielern hier durchgegangen. Dann hatten wir zum Schluss drei Spiele in sechs Tagen. Die Jungs waren platt", so Thioune. Mit einem Lauf könnten beide Teams um den Aufstieg mitspielen. Acht Punkte Rückstand zum direkten Aufstiegsplatz - es hat schon größere Wunder im Fußball gegeben.

Bielefeld: WM-Pause zur Unzeit

In Düsseldorf wurde die Pause also erstmal herbeigesehent, Bielefelds Robin Hack war dagegen "traurig" darüber. Denn die Arminia kam gerade besser in Fahrt: Nach dem Sieg gegen Paderborn gewann man auch gegen Aufsteiger Magdeburg. Das war höchste Zeit für den DSC. Denn der Absteiger aus der Bundesliga startete katastrophal in die neue Spielzeit: Fünf sieglose Partien musste Bielefeld zu Beginn hinnehmen. Und so fand man sich zwischenzeitlich am Tabellenende wieder.