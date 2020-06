Wenn alles gut läuft für Arminia Bielefeld, dann kann der souveräne Zweitliga-Tabellenführer am Samstag (13.06.2020) um kurz vor 15 Uhr den achten Aufstieg in die Fußball-Bundesliga feiern. " Ein bisschen rechnen kann ich auch. Aber der Fokus liegt jetzt erstmal auf Sandhausen ", warnte Trainer Uwe Neuhaus am Mittwoch.