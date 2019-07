Am Montagabend (29.07.2019, 20.30 Uhr) startet auch Arminia Bielefeld in die neue Saison der 2. Fußball-Bundesliga. In der Partie des ersten Spieltags empfangen die Ostwestfalen den FC St. Pauli.

"Die Anspannung steigt schon" , sagte Arminia-Trainer Uwe Neuhaus in der Pressekonferenz am Freitag. "Vorfreude ist da."

"Der erste Spieltag hat - fast wie der Pokal - seine eigenen Gesetze" , sagte Neuhaus. "Wir wollen sehen, dass wir das, was wir uns in der Vorbereitung erarbeitet haben, dann auch möglichst gut umsetzen."

Durch die starke Rückrunde der vergangenen Saison - die Arminia war dabei das zweitbeste Team der Liga - haben die Bielefelder auf sich aufmerksam gemacht. Dennoch gibt der Trainer vor dem Auftakt keine forschen Ziele aus.