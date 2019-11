Tabellenführer: Effektive Arminia ist nun die "Gejagte"

Bei der Chancenverwertung steht die Arminia ligaweit an der Spitze. Fabian Klos (10 Tore) und Andreas Voglsammer (9) schossen mehr als die Hälfte der Bielefelder Treffer (29) und liegen in der Torjägerliste vorne. Spieler wie Joakim Nilsson, Jonathan Clauss und Manuel Prietl erzielen Spieltag für Spieltag Top-Werte.

Bislang 59 Zähler im Kalenderjahr 2019

Seit Beginn des Kalenderjahres sammelten die Bielefelder 59 Zähler (17 Siege, 8 Remis, 4 Niederlagen) - das ist in der 2. Liga mit Abstand der Bestwert. Das Team ist eingespielt und wurde im Sommer nur punktuell verstärkt. So standen in der Startelf in Nürnberg mit Nilsson und Marcel Hartel nur zwei Spieler, die in der vergangenen Saison noch nicht das Arminen-Trikot trugen.

Jetzt steht die Arminia erstmals in dieser Saison an der Tabellenspitze der 2. Bundesliga und ist nun "die Gejagte". Verlieren die Bielefelder nicht die Bodenhaftung, scheint trotz der starken Konkurrenz aus Hamburg und Stuttgart eine Endplatzierung auf den direkten Aufstiegsplatzen möglich.

Stand: 11.11.2019, 14:16