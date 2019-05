Es wollte an diesem Freitagabend (03.05.2019) einfach nicht so klappen wie zuletzt für den SC Paderborn. Nach zuvor drei Siegen in Folge verlor das Überraschungsteam der 2. Bundesliga das Derby bei Arminia Bielefeld mit 0:2 (0:1).

"Wir sind vom Ergebnis enttäuscht" , sagte SCP-Trainer Steffen Baumgart anschließend, gab sich aber kämpferisch: "Wir werden wieder aufstehen."