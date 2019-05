Im zehnten Ostwestfalen-Derby hat der SC Paderborn im Aufstiegsrennen der 2. Bundesliga gepatzt und mit 0:2 (0:1) gegen Arminia Bielefeld verloren. Vor 23.600 Zuschauern sorgte allen voran Bielefeld-Stürmer Fabian Klos mit einer Galavorstellung inklusive Doppelpack (42./48. Spielminute) für den Derbysieg und Jubel bei den Heim-Fans.

Damit verpasst es der SC Paderborn durch diese vielleicht entscheidende Pleite einerseits, den Verfolgern Hamburger SV und Union Berlin noch mehr Druck im Saisonendspurt zu machen und andererseits, vorerst näher an Tabellenführer Köln heranzurücken. Am Wochenende könnten Union Berlin (am Sonntag bei Darmstadt 98) und Hamburg (am Samstag gegen den FC Ingolstadt), die einen Punkt hinter den zweitplatzierten Paderbornern lauern, vorbeiziehen.