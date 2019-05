Der SCP konsolidierte sich hingegen peu à peu in der 2. Liga, was sich auch in den beiden Spielen der Bielefelder Abstiegssaison gezeigt hatte. Zu Hause siegten die von Andre Schubert betreuten Paderborner 3:1 gegen die Bielefelder, bei denen Oliver Neuville im Aufgebot stand (Rückspiel: 1:1).

Torreiche Partien im Paderborner Aufstiegsjahr

Die Bielefelder waren nun für zwei Jahre aus der 2. Liga verschwunden, doch verzichten mussten die Fans nicht auf das Ostwestfalen-Duell: In der 1. Runde kegelten die Bielefelder den SC mit 3:1 aus dem DFB-Pokal. 2013/14 waren die Arminen wieder zurück im Unterhaus der Bundesliga. Und die Duelle der Saison 2013/14 hatten es in sich.

Sah 2014 die bisher einzige rote Karte in den Zweitliga-Derbys zwischen Bielefeld und Paderborn: Arminias Patrick Schönfeld.

Gerade das 3:3 im Hinspiel auf der Alm hatte hohen Unterhaltungswert. Wie so in den Duellen der beiden Teams fiel auch hier ein entscheidendes Tor (der Ausgleich für den DSC durch Patrick Schönfeld) in der Nachspielzeit. Im Rückspiel ließ der SC keine Fragen offen. Mit 4:0 wurde der Gast aus Bielefeld aus dem Stadion gefegt, und in dieser Partie gab es das einzige Derby-Rot in den Zweitliga-Duellen der beiden Teams. Schönfeld war nach 34 Minuten wegen einer Tätlichkeit frühzeitig zum Duschen geschickt worden.