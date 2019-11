Bisher schweres Heim-Programm

Mit 16 Punkten aus sechs Partien ist Bielefeld das stärkste Auswärtsteam der Liga, im eigenen Stadion gelang allerdings erst ein "Dreier". "Wir hatten mit Stuttgart, Hamburg oder Schalke gute Gegner" , sagte Innenverteidiger Joakim Nilsson mit Blick auf die bisherigen Heimspiele. "In den Partien haben wir aber auch gezeigt, dass wir guten Fußball spielen" .

Neben den Langzeitverletzten Brian Behrendt (Reha nach Kreuzbandriss) und Nils Quaschner (Aufbautraining) muss Bielefeld auf den gelbgesperrten Manuel Prietl verzichten.

Kieler Pokal-Aus gegen Regionalligisten

Arminias Trainer Uwe Neuhaus erwartet mit Kiel "eine Mannschaft mit viel Qualität. Sie haben eine gute Tiefe und Breite in ihrem Spiel. Außerdem sind sie sehr kombinationsfreudig." Die Störche werden sich nach dem Pokal-Aus gegen den Viertligisten SC Verl deutlich steigern müssen.

Arabi in Köln im Gespräch?

Vor dem Spiel gegen die Norddeutschen sorgten Wechsel-Gerüchte für Unruhe bei den Ostwestfalen. Laut Kölner Medien wird Bielefelds Sportdirektor Sami Arabi beim 1. FC Köln als Nachfolger von Sport-Geschäftsführer Armin Veh gehandelt, der seinen Abschied zum Saisonende angekündigt hatte. Allerdings sind derzeit viele Namen im Umlauf, etwa die von Horst Heldt, Andreas Rettig, Thomas Eichin und Erik Stoffelhaus.

"In Kürze wird ein Gespräch mit Samir Arabi stattfinden. Ich weiß nicht, was in seinem Kopf vorgeht bezüglich seiner Planungen" , sagte Arminias Präsident Hans-Jürgen Laufer dem "Westfalen-Blatt". Es sei richtig, "dass ich immer die schützende Hand über ihn gehalten habe. Das werde ich auch weiterhin tun, obwohl es im Moment nicht nötig ist. Und jetzt schauen wir mal, ob er mir diese schützende Hand zurückgibt" , sagte Laufer. Erst einmal müsse man aber "eruieren, ob es überhaupt ein Werben gibt".

Video starten, abbrechen mit Escape DFB-Pokal: Bielefeld gegen Schalke - die Zusammenfassung. Sportschau. . 11:58 Min. . Verfügbar bis 30.06.2020. Das Erste.

Stand: 01.11.2019, 16:06