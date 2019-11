Spiel auf Augenhöhe

Die Partie begann mit Chancen auf beiden Seiten. Für die Arminia verpasste Marcel Hartel knapp (4.), im Gegenzug zielte Emmanuel Iyoha mit einem Distanzschuss knapp neben das Tor (5.). Den Schuss von Janni-Luca Serra hielt DSC-Schlussmann Stefan Ortega sicher fest (13.). Danach wurden die Abschlüsse seltener. Bei einem Freistoß von Alexander Mühling (29.) war Ortega mit einer starken Parade zur Stelle.

Die Bielefelder Führung fiel vom Elfmeterpunkt. Nach einem Foul von Jonas Meffert an Hartel verwandelte Fabian Klos den fälligen Strafstoß (33.). Andreas Voglsammer hatte in der 41. Minute das 2:0 auf dem Fuß, scheiterte aber an Kiels Torhüter Ioannis Gelios. So blieb es bei der knappen Bielefelder Führung zur Pause nach einer weitgehend ausgeglichenen ersten Hälfte.

Voglsammer mit der Antwort

Nach dem Seitenwechsel war zunächst die Arminia torgefährlicher. Jonathan Clauss köpfte knapp über das Tor (48.) und scheiterte kurz darauf mit einem Schuss an Gelios (52.). Aber auch die Gäste blieben gefährlich und kamen in der 68. Minute zum Ausgleich durch Iyoha. Die Arminia ging jedoch umgehend wieder in Führung, als Voglsammer mit einem Schuss aus der Drehung das 2:1 (73.) erzielte. In der Folgezeit kontrollierten die Hausherren das Geschehen und brachten die Führung über die Zeit, auch weil Abwehrspieler Joakim Nilsson in der Nachspielzeit auf der Torlinie rettete.

Für die Arminia geht es am nächsten Sonntag (10.11.2019) mit einem Auswärtsspiel beim 1. FC Nürnberg weiter.