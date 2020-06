Nach unspektakulärem Beginn übernahm der Zweitliga-Meister das Kommando. Was folgte waren turbulente vier Minuten. Die erste echte Gelegenheit hatte mit Andreas Voglsammer ausgerechnet ein Ex-Heidenheimer. Sein Schuss aus gut 13 Metern prallte vom Pfosten an den Rücken von FCH-Keeper Kevin Müller und dann ins Toraus.

Die folgende Ecke nutzte Fabian Klos zu seinem 21. Saisontreffer - allerdings mit ein wenig Hilfe von Heidenheims Stürmer Tim Kleindienst. Beflügelt von der Führung durfte sich kurz darauf dann auch Voglsammer in die Torschützenliste eintragen.

Voglsammer macht Ex-Klub das Leben schwer

Der Stürmer war an fast allen gefährlichen Aktionen der Arminen beteiligt und hatte nach 34 Minuten einen weiteren Treffer auf dem Fuß. Nach einem Ballverlust der Gäste stand Voglsammer plötzlich alleine vor Müller. Doch er traf den Ball nicht richtig, so dass der Schlussmann parieren konnte.

Da die Heidenheimer aber bis auf ein Abseitstor offensiv harmlos blieben, geriet Bielefelds Sieg nie in Gefahr. Im Gegenteil: Clauss erhöhte nach 53 Minuten noch auf 3:0. Der Mittelfeldspieler traf in seinem letzten Spiel für die Arminia cool in die lange Ecke.

Und es waren auch noch weitere Chancen da. Hartel gelang mit einem herrlichen Schuss von der Strafraumgrenze ein absolutes Traumtor - allerdings wurde es wegen Abseitsstellung zurecht nicht gegeben (65.). Nach 78 Minuten scheiterte dann auch noch Soukou am Außenpfosten.

Mannschaften feiern gemeinsam

Die Heidenheimer, die eigentlich nicht schlecht in den zweiten Durchgang gestartet waren, hatten dem DSC nun nichts mehr entgegenzusetzen. Gefeiert werden konnte am Ende dennoch gemeinsam. Bielefeld bejubelte den Sieg und den Aufstieg. Die Heidenheimer beenden die Saison trotz der Niederlage auf Relegationsrang drei, da auch der Hamburger SV sein letztes Spiel gegen den SV Sandhausen mit 1:4 verlor.

Stand: 28.06.2020, 16:54