Nach dem 1:2 bei Schlusslicht Würzburger Kickers änderte Rösler seine Startelf auf zwei Positionen: Christoph Klarer vertrat in der Innenverteidigung den gelbgesperrten Andre Hoffmann und Kenan Karaman stürmte für Dawid Kownacki.

Kiel geht per Foulelfmeter in Führung

Beide Mannschaften begannen vorsichtig und eher abwartend. Kiel hatte etwas mehr Ballbesitz, es entwickelte sich aber schnell eine Partie auf Augenhöhe. Die erste Halbchance der Partie hatte Düsseldorfs Kevin Danso (19.), der einen Kopfball nach einer Ecke deutlich über das Kieler Tor setzte. Doch insgesamt kam weiter wenig Spielfluss auf. Ein Schuss von Kiels Mikkel Kirkeskov (23.) aus etwa zwölf Metern landete genau in den Armen von Fortuna-Keeper Florian Kastenmeier.

Die bis dahin beste Chance des Spiels hatte im Anschluss Matthias Zimmermann (26.), der nach einem Solo durch das Mittelfeld von der Strafraumkante abzog und knapp am unteren linken Eck vorbeischoss. Die Führung gelang aber Kiel: Nach einem leichten Kontakt von Danso mit Janni-Luca Serra gab Schiedsrichter Sören Storks Foulelfmeter, den Alexander Mühling (36.) verwandelte.

"Ich tue mich schwer damit, dass das ein Elfmeter ist. Wir müssen wieder davon wegkommen, dass bei jedem Kontakt im Strafraum Elfmeter gepfiffen wird - auf jeden Fall eine harte Entscheidung" , kommentierte der gesperrte Hoffmann bei "Sky". Dem stimmte Danso nach der Partie zu: "Meiner Meinung nach ist das zu wenig für einen Elfmeter, ich gehe nur hin und bremse ab. "

Blitzstart von Kiel in Halbzeit zwei

Mit dem ersten Angriff nach der Halbzeitpause erhöhten die Störche auf 2:0. 80 Sekunden nach Wiederanpfiff flankte Fabian Reese von der linken Seite auf Jae-sung Lee (47.), der aus kurzer Distanz zunächst an Kastenmeier scheiterte, aber im Nachschuss traf. Düsseldorf mangelte es im Angriff an Präzision und hatte im letzten Drittel des Feldes kaum Durchschlagskraft, sodass die souveränen Kieler ihre Führung mit geringem Aufwand verwalteten.

Nach einer Hereingabe des eingewechselten Kownacki gab Karaman in der 69. Minute den ersten Düsseldorfer Torschuss in Hälfte zwei ab, scheiterte aber mit der Hacke an Kiels Torwart Ioannis Gelios. Auf der Gegenseite verhinderte Kastenmeier mit einer Glanzparade gegen Serra (74.) einen höheren Rückstand. Bei einer der raren Fortuna-Chancen köpfte der völlig frei stehende Thomas Pledl (79.) deutlich am Tor vorbei.