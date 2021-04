Baumgart nahm im Vergleich zum Spiel gegen Bochum (3:0) zwei Veränderungen an der Startelf vor: Für Marcel Correia und Sebastian Vasiliadis rückten Sebastian Schonlau und Chris Führich in die Anfangsformation.

Kaum Torchancen in der ersten Halbzeit

Paderborn übernahm nach den Anpfiff die Kontrolle und hatte die erste gute Chance durch Ron Schallenberg (16.), der nach einer Ecke über das Tor köpfte. Zwei Minuten später gab Schiedsrichter Nicolas Winter nach einem vermeintlichen Foul von Paderborns Aristote Nkaka an Nick Proschwitz Elfmeter, nahm die Entscheidung nach Sichtung des Videomaterials aber wieder zurück.

Anschließend leisteten sich beide Teams zahlreiche Ballverluste, sodass sich das Spielgeschehen meist im Mittelfeld abspielte. Paderborn war bis zur Pause die aktivere Mannschaft, hatte aber nur noch eine nennenswerte Chance durch Christopher Antwi-Adjei (43.), der aus der Distanz knapp rechts vorbei schoss.

Michel trifft - Tor aberkannt

Auch nach der Halbzeitpause agierte Braunschweig sehr defensiv. Sven Michel (51.) traf nach einem sehenswerten Paderborner Angriff ins Braunschweiger Tor, doch der Treffer wurde wegen einer vorangegangenen Abseitsstellung von Passgeber Dennis Srbeny nicht gegeben. In der 61. Minute legte der sehr agile Michel zurück in den Rückraum auf Führich, dem der Ball aber in aussichtsreicher Schussposition versprang.