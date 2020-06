Spieler und auch Trainer Uwe Neuhaus waren die Treppen der Tribünenaufgänge hochgestiegen und präsentierten von dort unter dem Jubel der vielen Fans die Meisterschale. Tags zuvor hatte der Verein seine Anhänger noch gewarnt und gebeten, nicht zum Stadion zu kommen. Als das letzte Spiel der Saison gegen den 1. FC Heidenheim gespielt war, warfen zumindest die Arminia-Profis offenbar alle Schutzregeln über Bord.

Spieler wollten durch die Menschenmenge

Im Überschwang wollten Fabian Klos und Co. anschließend durch die Menschenmenge das Stadiongelände verlassen, um in der Innenstadt weiterzufeiern. Das habe die Polizei mit vereinten Kräften verhindert, so Sprecherin Rehmert. Arminia Bielefeld wollte sich zu den Vorkommnissen gegenüber dem WDR am Montag nicht äußern.

Den Konvoi mit einigen Spielern in die Innenstadt, wo 1.200 Fans warteten, habe es dennoch gegeben - ebenfalls entgegen der Absprachen mit der Polizei. " Die Polizei Bielefeld versuchte mehrfach, über Ansprechpartner beim Verein auf das Verhalten der Spieler und darüber auf das Verhalten der Fans Einfluss zu nehmen. Es gelang zumindest, dass sich der Spielerkonvoi dann zügig in Richtung einer angemieteten Gaststätte aus der Innenstadt entfernte ", sagte Sonja Rehmert.

Interne Meisterfeier auf drei Orte verteilt

Der Klub hatte die interne Meisterfeier auf drei Lokalitäten in der Bielefelder Innenstadt verteilt, um die begrenzte Zahl von nicht mehr als 50 Personen pro Feierlokal einzuhalten. So feierten Trainer, Spieler sowie das engere Umfeld der Mannschaft samt Angehörigen in einer Gaststätte, in einer zweiten hatten sich die Gremienmitglieder, also die offiziellen Vertreter des Klubs, mit Sponsoren getroffen und schließlich machten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Geschäftsstelle an einem dritten Ort Party.

Über die Konsequenzen für das Fehlverhalten der Bielefelder Fußballer konnte Polizistin Rehmert noch keine Angaben machen. Dazu wolle man erst einmal den Dialog mit dem Verein abwarten.

Stand: 29.06.2020, 11:20