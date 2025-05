Paderborn und Düsseldorf hoffen auf ihre letzte Chance

Und weil die Saison so verlässlich unzuverlässig ist, bieten sich auch am letzten Spieltag noch spannende Aufstiegs-Möglichkeiten. Der SCP-Mittelfeldspieler hofft genau wie sein ganzer Klub darauf, dass am Sonntag (18.5.2025) - nach Abpfiff der Auswärtspartie beim Karlsruher SC - der dritte Aufstieg der Ostwestfalen in die Bundesliga perfekt ist.

Mehrere (Aufstiegs-) Varianten

Dafür ist allerdings Voraussetzung, dass weder die wegen des besseren Torverhältnisses unmittelbar und punktgleich vor den Paderbornern auf Platz 3 liegende SV Elversberg (55 Punkte) ein schlechteres (Punkt-) Ergebnis als der SCP bei Schalke 04 holt. Und: Dass der auf Platz zwei liegende 1.FC Köln (58 Punkte) gegen den 1.FC Kaiserslautern verliert.

Größer dürften die Chancen des Teams von Trainer Lukas Kwasniok allerdings auf Platz drei, der für die Relegationsspiele um dem Aufstieg in die Bundesliga qualifiziert, sein. Dafür müsste der SCP aber ebenfalls mehr Punkte sammeln als Elversberg, da die Saarländer eine um 13 Treffer bessere Tordifferenz herausgespielt haben. In dieser Rechnung hätte der 1.FC Köln mindestens einen Zähler gewonnen und wäre damit direkt aufgestiegen.

"In erster Linie können wir stolz auf die gezeigten Leistungen sein. Wir fahren sehr guter Dinge in den Wildpark" , sagt Kwasniok. "Für uns geht es in erster Linie um drei Punkte, aber wir wollen die Saison mit dem i-Tüpfelchen beenden, auch wenn wir auf andere Ergebnisse angewiesen sind. Wir glauben an ein Happy-End"

3000 Fans von der Pader werden in Karlsruhe dabei sein, wenn es um die Aufstiegschance für den SCP geht.

Düsseldorf glaubt noch an Aufstieg

Solche Rechenbeispiele sind auch noch für das Team von Fortuna Düsseldorf (53) angesagt, auch wenn die Chancen der Rheinländer deutlich geringer erscheinen als die des SCP.