Bei Abstieg - Arminia Bielefeld drohen harte Einschnitte

Massive Etatkürzung

Sicher ist, dass die Bielefelder beim Gang in die 3. Liga vor harten finanziellen Einschnitten stehen. In der 2. Liga lag der Gesamtetat laut inoffiziellen Angaben bei 16 Millionen Euro. Vor allem wegen ausbleibender Einnahmen aus den Medienerlösen dürften sich die finanziellen Aufwände für die Profimannschaft auf eine Summe von geschätzt sechs bis sieben Millionen Euro in der 3. Liga reduzieren.

Damit sollte der DSC auch in der 3. Liga zwar immer noch zu den gut aufgestellten Klubs gehören und wird nicht umhin kommen, das Ziel Wiederaufstieg anzugehen.

Unumgänglich ist aufgrund der wirtschaftlichen Kürzungen ein großer personeller Umbruch. Wie die Neue Westfälische berichtet, hat der Großteil der Mannschaft keine gültigen Verträge im Falle eines Abstiegs.

Ungewisse Zukunft der Leistungsträger

So dürften Leistungsträger wie Robin Hack, Masaya Okugawa, Bryan Lasme, Andrés Andrade oder Guilherme Ramos den Verein mit hoher Wahrscheinlichkeit verlassen. Diese Spieler werden aber wohl keine Probleme haben, neue Klubs zu finden.

Auch die mit guten Zweitligaverträgen ausgestatteten Profis Manuel Prietl, Martin Fraisl, Oliver Hüsing und Bastian Oczipka werden aufgrund ihrer hohen Gehälter eher keine Zukunft bei der Arminia haben.