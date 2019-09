Chancen auf beiden Seiten

Mit einer auf einer Position veränderten Startelf (Cédric Brunner für Jonathan Clauss) gingen die Ostwestfalen in die Partie. Beide Mannschaften begegneten sich vor 26.125 Zuschauern von Beginn an auf Augenhöhe. Die erste Chance hatten die Gäste bei einem Konter, den Orel Mangala abschloss, aber an DSC-Torhüter Stefan Ortega scheiterte (10.). Drei Minuten später landete auf der anderen Seite eine Direktabnahme von Andreas Voglsammer in den Händen von VfB-Keeper Gregor Kobel. Stuttgarts Santiago Ascacibar verfehlte das Bielefelder Tor mit einem Kopfball nur knapp (20.).

Hartherz trifft die Latte

Der VfB wurde nun stärker, hatte deutlich mehr Ballbesitz und kam durch einen Schuss von Philipp Förster zur nächsten Chance, die Ortega mit einer guten Parade vereiltelte (25.). Auch beim Versuch von Daniel Didavi war Ortega auf dem Posten (34.). Die Arminia kam seltener zum Abschluss, dafür aber brandgefährlich: Florian Hartherz traf mit einem Distanzschuss die Querlatte (39.) und setzte den Startschuss für eine Schlussoffensive der Bielefelder. Cebio Soukou zielte etwas zu hoch (43.) und Fabian Klos scheiterte mit einem Kopfball an Kobel (44.).