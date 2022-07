Vermeintliche Spielverzögerung Fortes

Forte kann damit sein Team am Sonntag (ab 13.30 Uhr) im Heimspiel gegen Jahn Regensburg wie gewohnt betreuen. Der Coach war am vergangenen Samstag in der 44. Minute des Zweitligaspiels beim SV Sandhausen von Schiedsrichter Michael Bacher (München) wegen einer vermeintlichen Spielverzögerung mit der Roten Karte bedacht worden.