Weil Hamburg im Parallelspiel 1:0 gewann, hat Bielefeld nur noch sechs Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Gewinnt Stuttgart sein Spiel am Sonntag, könnte der Vorsprung nur noch fünf Zähler betragen. Dennoch hat Bielefeld den Aufstieg weiter in der eigenen Hand.

" Wir haben nur uns im Blick. Wir haben noch nicht mal das Handy in der Hand, um nach dem Zwischenstand zu schauen. Wir haben uns eine Ausgangslage erarbeitet, mit der wir nicht auf die anderen schauen müssen ", sagte Sportchef Samir Arabi nach dem Spiel bei Sky.

Zwei Änderungen in Startelf

Uwe Neuhaus veränderte sein Team im Vergleich zum Spiel gegen Nürnberg (1:1) auf zwei Positionen. Zurück in die Mannschaft kam nach einer Gelbsperre Manuel Prietl, auch Reinhold Yabo durfte wieder von Beginn an spielen. Dafür nahmen Fabian Kunze und Nils Seufert auf der Bank Platz.

Bielefeld tat sich in der ersten Halbzeit schwer gegen einen zweikampfstarken Gegner. Sandhausen ging nach drei Siegen in Serie sehr selbstbewusst ins Spiel und tauchte in der 18. Minute zum ersten Mal gefährlich vor dem Tor der Bielefelder auf. Nach einer Ecke kam Julius Biada zum Kopfball, aber DSC-Schlussmann Stefan Ortega hielt.

Immer wieder setzte Sandhausen Nadelstiche durch Standards, echte Torgefahr blieb aber zunächst aus. Und so kam Bielefeld in der 24. Minute zur größten Chance in der ersten Halbzeit. Fabian Klos spielte einen Doppelpass mit Jonathan Clauss und stand frei vor SV-Torhüter Martin Fraisl, aber sein Flachschuss aus 15 Metern ging knapp am rechten Pfosten vorbei.

Bielefeld mit Problemen

In die zweite Halbzeit starteten beide Mannschaften mit viel Schwung. Zunächst kam Bielefeld zwei Mal gut vor das Tor der Gastgeber, dann machte Sandhausens Kapitän Dennis Diekmeier aus 16 Metern fast das 1:0. Aber Bielefelds Ortega konnte den Schuss ins kurze Eck halten.

In der Folge beruhigte sich das Spiel, besonders Bielefeld ließ gute Chancen vermissen und so führte Sandhausen in der Torschussstatistik nach einer Stunde Spielzeit klar mit 16:4. Trainer Neuhaus reagierte und brachte Nils Seufert und Andreas Vogelsammer für Cebio Soukou und Reinhold Yabo in die Mannschaft.

Abseitstor kurz vor Schluss

Sandhausen bleib weiter gefährlicher und hatte in der 82. Minute die riesen Chance zum 1:0. Aber Ortega rettete nach einem Schuss aus 16 Metern. Kurz vor Schluss zappelte der Ball dann plötzlich im Netz der Sandhausener. In der 93. Minute leitete Klos via Kopf zu Vogelsammer weiter, der aus fünf Metern traf, aber Vogelsammer stand knapp im Abseits. Es war Bielefelds erster direkter Schuss aufs Tor, so war das 0:0 am Ende ein wenig glücklich.

Das nächste Spiel für Bielefeld steht schon am Montag (15.06.2020, 20:30 Uhr) auf dem Programm, dann geht es im Nachholspiel gegen Dresden. Selbst bei einem Sieg wäre Bielefeld zumindest rechnerisch noch nicht sicher aufgestiegen. Der achte Bundesliga-Aufstieg könnte somit frühestens am Donnerstag im Heimspiel gegen Darmstadt 98 perfekt gemacht werden.