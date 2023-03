Wie mies kann sich ein auswärts gewonnener Punkt eigentlich anfühlen? Frag einmal bei Arminia Bielefeld nach! Das 3:3 bei Eintracht Braunschweig am Sonntag sollte rein ergebnistechnisch eigentlich kein Beinbruch sein, immerhin punktete man bei einem direkten Konkurrenten im Abstiegskampf - die Lage hat sich rein tabellarisch also zumindest nicht verschlechtert.

Dennoch waren sie bei der Arminia danach so niedergeschlagen, wie wohl noch nie im Laufe dieser Saison.

"Fußballspielen eingestellt"

Die 3:0-Führung nach gut 20 Minuten war schon zur Halbzeit fast wieder verspielt, und als die Eintracht rund 20 Minuten vor Schluss zum 3:3 ausgeglichen hatte, mussten die Bielefelder am Ende sogar froh sein, nicht auch noch den vierten Treffer kassiert zu haben. "Wir haben das Fußballspielen nach 20 Minuten leider eingestellt" , jammerte der junge Angreifer Jomain Consbruch.

"Wir hatten heute nach dem 3:0 alles in der eigenen Hand und haben ab der 30. Minute nichts mehr von dem umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben. In diese Situation dürfen wir gar nicht erst kommen" , so Consbruch.

"Absteiger"-Rufe aus dem Fanblock

Die Folgen dieser gefühlten Niederlage waren immens: Aus dem Auswärtsblock klangen "Absteiger"-Rufe, nach der Partie verlangten die wütenden Arminia-Fans am Zaun nach der Mannschaft. Die kam nicht, stattdessen folgte am Montagabend der Hammer: Sport-Geschäftsführer Samir Arabi, der von vielen Anhängern als Verantwortlicher für die Misere ausgemacht worden war, trat von seinem Amt zurück.

Der Aufsichtsrat der abstiegsbedrohten Ostwestfalen nahm den Vorschlag des 44-Jährigen, von seinem Amt zurückzutreten, nach einer Krisensitzung am Montagabend an.

Arabi "Habe immer leidenschaftlich gearbeitet"