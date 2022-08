Die Personalie gaben beide Vereine am Donnerstag bekannt. Scherning leitet noch am Vormittag in Bielefeld sein erstes Training.

"Die Entscheidung ist mir wirklich alles andere als leicht gefallen. Der VfL als Klub, unsere Spieler, das Trainer- und Funktionsteam, die Fans, das Stadion, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter - ich habe mich total wohlgefühlt in Osnabrück" , sagte Scherning.

"Nächster Schritt in meiner Entwicklung"

Nun allerdings biete sich ihm " bei der Arminia die Chance, den nächsten Schritt in meiner persönlichen Entwicklung zu gehen."

Scherning hatte sich am Mittwochnachmittag von den Spielern des VfL Osnabrück verabschiedet. Beim Drittligisten besaß der Coach, der 2021 vom SC Paderborn 07 an die Bremer Brücke gewechselt war, noch einen Vertrag bis Juni 2023. Ein Ablöse für den Trainer an den VfL ist also fällig.