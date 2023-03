Demnach habe Arabi die Trennung vorgeschlagen, der Aufsichtsrat habe dem zugestimmt, teilte die Arminia mit. Arabi war seit 2011 in Bielefeld tätig, erst als Sportlicher Leiter, seit 2016 als Sport-Geschäftsführer.

Mit dem 44-Jährigen feierte die Arminia zwei Mal den Aufstieg in die 2. Bundesliga, sowie 2020 den Aufstieg in die Bundesliga. Aktuell befindet sich die Arminia in der 2. Liga aber in akuter Abstiegsgefahr. Nach 23 Spielen liegen die Bielefelder auf Relegationsplatz 16. Arabi wolle deshalb den Weg für einen Neuanfang freimachen, heißt es in einer Vereinsmitteilung.