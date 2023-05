Koschinat ist in Sachen Relegation dagegen noch unbelastet, eher im Gegenteil. In der Saison 2013/14 führte er Fortuna Köln zur Meisterschaft in der Regionalliga West. Zum Aufstieg reichte das aber noch nicht, die Fortuna musste noch in zwei Entscheidungsspiele gegen den Meister der Regionalliga Bayern, den FC Bayern München II. Nach einem 1:0-Sieg im Kölner Südstadion half Koschinat und der Fortuna im Rückspiel ebenfalls die Auswärtstor-Regel. Das 1:2 in München reichte den Kölnern zum Aufstieg.

Koschinat kennt Wehen Wiesbaden

Koschinat kennt sich also aus mit der Relegation. Und auch mit dem SV Wehen Wiesbaden hat er 51-Jährige bereits viele Erfahrungen gesammelt, unter anderem noch in dieser Saison. Anfang September vergangenen Jahres stand Koschinat noch beim Drittligisten 1. FC Saarbrücken an der Seitenlinie und holte im Duell mit dem SVWW ein 2:2.Anfang Oktober war dann Schluss für den gebürtigen Koblenzer in Saarbrücken. Im März folgte er dann in Bielefeld auf den entlassenen Daniel Scherning. "Ich weiß, wie schwer diese Mannschaft zu bespielen ist" , sagte Koschinat vor dem Relegations-Duell.

Und so glaubt Koschinat nicht, dass der entrissene Aufstieg vom vergangenen Wochenende irgendeine Auswirkung auf die Wiesbadener Mannschaft haben wird: "Es wäre töricht von mir, dass auch nur eine Sekunde lang als Vorteil für uns in Betracht zu ziehen" , sagte er. "Das ist ein Ereignis, das mit dem Club und jedem einzelnen Spieler kurzfristig etwas gemacht hat, aber das werden die nicht in die Relegation reintragen. Deswegen wäre es total falsch, auch nur im Ansatz mit dem Gedanken zu spielen, dass wir da auf einen emotional angeschlagenen Gegner treffen."

Verzichten muss Koschinat gegen Wehen Wiesbaden auf Lukas Klünter und den gesperrten Jomaine Consbruch. Die langzeitverletzten Masaya Okugawa und Guilherme Ramos stehen ebenfalls nicht zur Verfügung.