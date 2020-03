Bielefeld spendet Lebensmittel für Bedürftige

Zweitligist Arminia Bielefeld macht aus der Not eine Tugend: Der Spitzenreiter hat nach der kurzfristigen Absage der Meisterschaftspartie am Freitagabend (13.03.2020) gegen den VfL Osnabrück an die Menschen gedacht, denen es viel schlechter geht.