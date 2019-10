Das breite Grinsen, das Verteidiger Florian Hartherz für die Rückfahrt nach Bielefeld angekündigt hatte, hielt auch am Tag danach noch an. Der 1:0-Erfolg beim VfL Osnabrück wirkte nach. Schließlich befindet sich Arminia Bielefeld derzeit auf einer Erfolgswelle, die sie in Ostwestfalen nicht mehr so schnell verlassen wollen.

18 Punkte nach neun Spielen. Die beste Auswärtsmannschaft der 2. Liga. Der zweitbeste Angriff aller Teams. Kein Wunder also, dass Trainer Uwe Neuhaus selbstbewusst verkündet, "dass wir im Moment zurecht da oben stehen" .