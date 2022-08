HSV kommt für Forte "gerade entgegen"

Gegen die Nordlichter, die letzte Saison knapp in der Relegation den Aufstieg verpassten, wird sich der neue Trainer Uli Forte etwas einfallen lassen müssen. Nach Auffassung des 48-Jährigen kommt dieser Gegner zu diesem Zeitpunkt aber gerade recht. Er begrüßte diese Herausforderung: "Der HSV nimmt das Spiel gerne in die Hand. Das kommt uns gerade entgegen."

Nach schon sieben Gegentoren bei den Niederlagen in Sandhausen und Rostock (jeweils 1:2) sowie gegen Regensburg (0:3) will die Arminia also abwartend agieren, um erstmals unter dem in der Schweiz geborenen Italiener Forte zu punkten.