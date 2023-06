Der 35-jährige Klos wollte eigentlich schon nach der vergangenen Saison seine Karriere beenden, verlängerte nach dem Abstieg aus der Bundesliga seinen Vertrag noch um ein weiteres Jahr. Gut möglich, dass Klos nun auch in der 3. Liga noch für die Arminia spielen wird. "So kann ich nicht aufhören" , sagte er . "Ich kann nichts mit Sicherheit sagen, aber wenn die Arminia in der nächsten Saison in der 3. Liga spielt, bin ich dabei."

Arminia distanziert sich von Randalierern

Die Arminia veröffentlichte am Samstag eine Stellungnahme zur Randale im Gästeblock: "Wir entschuldigen uns bei unseren Gastgebern" , hieß es. Das Verhalten der Arminia-Chaoten sei eine "inakzeptable Grenzüberschreitung" gewesen, teilte der Verein mit und distanzierte sich. "Was am Freitagabend geschehen ist, werden wir gemeinsam mit den zuständigen Instanzen und Behörden sorgfältig aufarbeiten und Ermittlungen unterstützen."

Der Klub lobte Vereinsidol Klos für sein Verhalten in Wiesbaden als "Vorbild" und kündigte an, man werde im Rückspiel am Dienstag (20.45 Uhr) "Haltung im sportlichen Wettbewerb zu zeigen" .

Arminia-Geschäftsführer über Krawallen: "Das geht zu weit"

Arminia-Geschäftsführer Christoph Wortmann

Arminia-Geschäftsführer Christoph Wortmann hatte die Randale bereits am Freitagabend scharf verurteilt. "Bei allem Frust und aller Enttäuschung, die ich nachvollziehen kann, geht das, was hier passiert ist, zu weit. Da reden wir auch über mögliche Körperverletzungen" , sagte er.

Ähnlich wie Klos und Trainer Uwe Koschinat gab Wortmann den Profis eine Mitschuld an den unrühmlichen Vorkommnissen im Gästeblock. "Ich kann mich bei den Fans nur für die Leistung der Mannschaft entschuldigen. So kann man ein Spiel nicht angehen" , sagte er.

Wortmann kündigte zugleich an, dass der Verein vor dem Rückspiel am kommenden Dienstag den Dialog mit den Anhängern suchen werde. "Wir werden alles versuchen, dass Arminia Bielefeld nicht noch einmal solch ein Gesicht auf und neben dem Platz zeigt" , sagte der 46-Jährige.

Arminia-Auftritt laut Trainer Koschinat "blamabel"

Arminia-Trainer Uwe Koschinat

Die sportliche Analyse von Arminia-Trainer Koschinat fiel ebenfalls vernichtend aus. Er nannte die Ausgangssituation vor dem Rückspiel am Dienstag (20.45 Uhr) "nahezu aussichtslos" . "Wehen hat uns in Sachen Tempo, Umschaltspiel, Aggressivität, in allen den Teilbereichen den Schneid abgekauft. Das ist schon blamabel genug für uns als Zweitligist" , sagte Koschinat auf der Pressekonferenz nach dem Spiel. Es war in jeder Hinsicht ein schwarzer Tag in der Geschichte des DSC Arminia Bielefeld.

