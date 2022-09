Das teilte der der Fußball-Zweitligist aus Ostwestfalen am Dienstag mit. Klos war beim 1:1 des Erstliga-Absteigers bei Darmstadt 98 am vergangenen Sonntag nach einer Stunde beim Stand von 0:1 eingewechselt worden und konnte in der 85. Minute verletzt nicht weiterspielen.

Arminia schafft nach Klos-Verletzung in Unterzahl Ausgleich

Da die Bielefelder zu diesem Zeitpunkt bereits fünfmal gewechselt hatten, spielte die Mannschaft in Unterzahl weiter und schaffte dennoch den späten Ausgleich durch Robin Hack.