Trotz dieser guten Ausgangslage im Kampf um einen Aufstiegsplatz und der Tatsache, dass die Arminia in dieser Saison noch ungeschlagen ist, sieht Klos durchaus Luft nach oben: " Übers Offensivspiel brauchen wir in der nächsten Woche nicht so viele Worte verlieren, aber die Defensivarbeit - darüber müssen wir nochmal sprechen. "

Arminia will sich bis Winter oben festsetzen

Tatsächlich stehen die Arminen im oberen Tabellendrittel mit zehn Gegentoren am schlechtesten da. Dass da Gesprächsbedarf besteht, dürfte Trainer Uwe Neuhaus vor dem Topspiel am Freitag (27.09.2019) ähnlich wie sein Goalgetter sehen. Gegen den ebenfalls noch ungeschlagenen Tabellenführer VfB Stuttgart wird das Toreschießen vermutlich nicht so einfach wie gegen das Schlusslicht aus Wiesbaden.