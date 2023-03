Arminia Bielefeld - die Rückkehr der mentalen Stärke

Koschinats größte Umstellung in den Köpfen der Spieler

Sportlich hatte Koschinat seine Mannschaft im Vergleich zum letzten Spiel unter Trainer Daniel Scherning auf fünf Positionen verändert, wobei Lukas Klünter und George Bello krankheitsbedingt fehlten. Die größere Umstellung hatte Koschinat aber in den Köpfen der Spieler vorgenommen, die sich in der Vorwoche gegen die Eintracht noch eine 3:0-Führung aus der Hand nehmen ließen (3:3.) und mental am Tiefpunkt angekommen waren.

Das war gegen Darmstadt ganz anders. "Von der ersten Minute hat man den Glauben in der Mannschaft gesehen" , sagte Abwehrspieler Manuel Prietl. "Jeder wollte das Spiel gewinnen und etwas mitnehmen. Es ist ganz wichtig, dass jeder immer noch an sich glaubt." Selbst von einem Rückstand durch Matthias Honsak (54.) ließen sich die Arminen nicht aus dem Konzept bringen. Prietl (72.), ein Traumtor von Benjamin Kanuric (90.+1) und Fabian Klos (90.+4) drehten die Partie noch für die Arminia. "Das zeigt, welche Mentalität in dieser Mannschaft steckt" , sagte Prietl.